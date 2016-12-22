Журналистов Reuters обвинили в раскрытии гостайны в Мьянме

В Мьянме предъявители официальное обвинение двум репортерам агентства Reuters в получении доступа к секретным государственным документам. Журналисты занимались расследованием убийств мусульман-рохинджа в конфликте на западе страны. Об этом сообщает Reuters.

Суд столичного округа Янгон после полугода предварительных слушаний обвинил 32-летнего Ва Лона и 28-летнего Сое Оо в сборе документов, которые касаются служб безопасности страны. Журналистов подозревают в намерении «подорвать национальную безопасность». Судья подчеркивает, что в собранных репортерами секретных документах содержались детали передвижений армии и полиции. Репортеры работали над сюжетом об убийстве 10 мусульман-рохинджа в продолжающемся конфликте на западе страны.

Журналистов судят по закону о гостайне, который был принят еще во времена британского колониального владычества. ​Максимальный срок, который грозит журналистам, — 14 лет лишения свободы. Сотрудники Reuters не признают себя виновными. Защита считает их задержание и суд препятствованием журналистской деятельности и свободе слова.

​Конфликт между правительством Мьянмы и мусульманами-рохинджа продолжается несколько десятилетий. Власти страны считают этот народ нелегальными мигрантами из Бангладеш, в то время как сами себя они считают коренным населением штата Ракхайн. Обострение ситуации произошло в августе 2017 года после нападения группировки «Араканская армия спасения рохинджа» на подразделения армии и полиции. В ответ власти Мьянмы начали операцию против «террористов» на западе страны. Результатом ее стало массовое бегство рохинджа в соседние страны, в основном, в Бангладеш. Осенью 2017 года беженцами стали не менее 400 тыс. человек. ООН, мусульманские и часть западных стран обвиняют власти Мьянмы в массовых убийствах и репрессиях против рохинджа.