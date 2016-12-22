Сборная России по волейболу стала первым в истории победителем Лиги наций
Общество, 02:12
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Сборная России по волейболу стала первым в истории победителем Лиги наций
Сборная России по волейболу одержала победу над командой Франции и завоевала звание первого в истории победителя Лиги наций, сообщает Championat.com.
В финальной игре, которая проходила в Лилле, российские волейболисты одержали сухую победу в трех сетах (25:22, 25:20, 25:23). Таким образом, сборная России смогла взять реванш за поражение 0:3 от Франции в рамках регулярного этапа Лиги наций. К слову, это поражение оказалось единственным, которое потерпела сборная России. В остальных встречах наши волейболисты обыграли США, Польшу и Бразилию.