В Италии умерла самая пожилая женщина Европы на 117-м году жизни

Самая пожилая женщина в Европе, Джузеппина Проетто-Фрау, умерла 6 июля в Италии, в коммуне недалеко от Флоренции, на 117-м году жизни. Об этом сообщает агентство ANSA.
«Джузеппина Проетто умерла в Монтелупо-Фьорентино в возрасте 116 лет и 37 дней», — говорится в сообщении.
Женщина родилась в 1902 году в городе Ла-Маддалена на итальянском острове Сардиния. В возрасте 44 лет она с семьей переехала во Флоренцию, где жила до своей смерти с одним из трех своих детей — дочерью Джулией.
Отмечается, что она была второй самой пожилой женщиной в мире — после 117-летней японки Тиё Мияко.
В конце мая на 114-м году жизни скончалась самая пожилая женщина Великобритании. За годы ее жизни на британском престоле сменились пять монархов: Эдуард VII, Георг V, Эдуард VIII, Георг VI и Елизавета II.