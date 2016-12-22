В ДТП с украинским автобусом под Орлом погибли два человека
Общество, 14:37
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В ДТП с украинским автобусом под Орлом погибли два человека
В результате ДТП с украинским автобусом и фурой под Орлом погибли два человека, заявили в экстренных службах. Об этом сообщает «РИА Новости».
Инцидент произошел рано утром. Автобус с украинскими номерами столкнулся с фурой на Итальянской улице в пригороде Орла. Два человека погибли, еще четыре пострадали. Все пострадавшие являются гражданами Украины.
Как сообщает ТАСС, погибшие — мужчина и женщина.
На сайте ГУ МЧС по Орловской области говорится о факте аварии на Итальянской улице, однако никаких подробностей не приводится.
«У меня нет никакой информации по данному ДТП», — заявили РБК в пресс-службе ГУ МВД по Орловской области.