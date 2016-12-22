В Москве задержали или отменили 25 авиарейсов

По данным сервиса «Яндекс.Расписания», в трех московских аэропортах отменены или задержаны 25 авиарейсов.​

Так, по состоянию на 9:31, согласно данным сервиса, в аэропорту Внуково два рейса задержано и четыре отменено, в Домодедово — соответственно семь и восемь, а в Шереметьево задержано четыре рейса. Данных о задержках или отменах в Жуковском нет.

О причинах задержек и отмен не сообщается.

«Аэропорт работает штатно. В связи с погодными условиями отмен и задержек рейсов нет», — сообщили РБК в пресс-службе Домодедово.

«Шереметьево работает в штатном режиме», — рассказали РБК в пресс-службе аэропорта.

Ранее сообщалось, что МЧС предупредило о сильном ветре, грозе и ливнях в Москве до вечера 8 июля. Жителям столицы рекомендовано переждать непогоду в капитальных строениях, избегать незакрепленных сооружений и деревьев, не парковать под ними машины.