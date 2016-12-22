В ДТП с фурой и двумя машинами в Ульяновской области погибли два человека

Два человека погибли и пятеро госпитализированы из-за ДТП в Ульяновской области, сообщила РБК и.о. главного врача Сурской районной больницы Ольга Бекейкина.
«Двое погибших до приезда скорой помощи. Из тех, которые поступили, стабильное состояние у всех. Двое ближе к тяжелому состоянию оцениваются, а остальные — средней степени и легкой степени», — отметила она.
Как следует из сообщения на сайте регионального управления МЧС, инцидент произошел в 4:30 на 103-м км трассы Р-178 у поселка Гулюшево в Сурском районе Ульяновской области. Столкнулись автомобили ВАЗ-21099, KIA Sportaje и фура Volvo. В ликвидации последствий аварии приняли участие три человека личного состава и одна единица техники.
Как сообщает ТАСС со ссылкой на источник в силовых службах, по предварительной версии, водитель ВАЗ-21099 не справился с управлением, выехал на встречную полосу и столкнулся с фурой. После этого он столкнулся с KIA Sportage, которая двигалась в попутном направлении.