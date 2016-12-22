В Чикаго разбился медицинский вертолет

При падении медицинского вертолета в окрестностях Чикаго пострадали четыре человека. Об этом сообщает Chicago Tribune.

Инцидент произошел у трассы № 57. Там по неизвестным причинам упал медицинский эвакуационный вертолет Eurocopter 135. Он жестко приземлился на брюхо на траву близ развилки съездов с трассы. В результате пострадали четыре человека, включая одного пациента, который на момент крушения уже находился в критическом состоянии.

Как сообщает пожарная служба Чикаго, к месту крушения отправилась спецтехника, место инцидента оцеплено полицией.

В апреле в штате Висконсин разбился медицинский вертолет частной эвакуационной компании. Тогда погибли три человека, все из них были членами экипажа. В момент инцидента машина не перевозила больных.