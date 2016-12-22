Моряки России и Японии провели совместную тренировку по досмотру судна
Политика, 05:40
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Моряки России и Японии провели совместную тренировку по досмотру судна
Военнослужащие России и Японии в рамках совместной тренировки досмотрели подозрительное судно на японской военной базе Майдзуру, рассказали в пресс-службе Восточного военного округа, передает «РИА Новости».
Кроме тренировки по досмотру, российские и японские моряки посетили корабли обеих стран. В частности, японцы поднялись на противолодочные корабли «Адмирал Трибуц» и «Адмирал Виноградов». Также в Японию прибыл средний морской танкер «Печенег».
Корабли и их экипаж пробудут в Японии до 10 июля, в рамках визита российские моряки сыграют с японцами в мини-футбол.