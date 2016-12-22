Футболист Сергей Игнашевич объявил о завершении карьеры

Защитник ЦСКА и футболист сборной России Сергей Игнашевич заявил, что матч против команды Хорватии в 1/4 чемпионата мира стал последним в его карьере, об этом он рассказал на своей странице в Instagram.

«Я даже представить себе не мог, что закончу свою футбольную карьеру на такой высокой ноте! Я счастлив, что был частью этой команды, этого тренера, и нашей с вами футбольной страны на протяжении почти 20 лет!», — сообщил Игнашевич.

https://www.instagram.com/p/Bk8vaDGlGTf/?hl=ru&taken-by=ignashevich4

Он также отметил, что получает «бесконечный поток» сообщений и не может поблагодарить каждого лично. «Спасибо за тёплые слова. Спасибо вам всем Отдельной строкой говорю Спасибо за любовь всем болельщикам ЦСКА! Это была славная охота» — добавил футболист.

Ранее из сборной ушел Александр Самедов, отыгравший за команду более 50 матчей.

В 2016 году Игнашевич объявил о своем уходе из сборной России, такое решение он принял после чемпионата Европы. В мае главный тренер команды Станислав Черчесов попросил его вернуться в состав, где он заменил получившего травму Руслана Камболова.

Россия уступила Хорватии в матче 1/4 чемпионата мира по футболу. Основное и дополнительное время команды завершили в ничью, а по итогам серии выиграли хорваты.



