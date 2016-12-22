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Медведев сказал «огромное спасибо» сборной России за игру на ЧМ-2018
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Медведев сказал «огромное спасибо» сборной России за игру на ЧМ-2018
ЧМ-2018, 00:30
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Медведев сказал «огромное спасибо» сборной России за игру на ЧМ-2018

Премьер-министр России Дмитрий Медведев поблагодарил сборную России по футболу за их игру на ЧМ-2018, сообщается на его странице в Facebook.

«Огромное спасибо сборной России за игру на этом чемпионате в России», — написал он.

После матча Медведев спустился в раздевалку к футболистам и лично поблагодарил их, передает «Интерфакс». «Хочу искренне вас поблагодарить за прекрасную игру. Я вам хочу сказать, у меня на футболе никогда таких эмоций не было», — сказал премьер-министр. Он добавил, что сборная подарила «особое настроение» многим российским болельщикам.

Российские болельщики после проигрыша сборной страны. Фоторепортаж Еще 4 фото
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Вице-премьер Ольга Голодец заявила, что игрокам удалось показать интересный футбол, отметив, что это лучший результат для российских футболистов, передает «Интерфакс». «Это была достойная игра, мы гордимся нашей командой», — сказала она журналистам после матча.

Песков рассказал о реакции Путина на проигрыш сборной России на ЧМ-2018
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По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, глава государства следил за матчем Россия — Хорватия и назвал российских футболистов «героями».

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Выступление сборной уже оценил глава Чечни Рамзан Кадыров, отметивший, что футболисты устроили «настоящий праздник» для болельщиков. Председатель Счетной палаты Алексей Кудрин заявил, что игроки «достойно сыграли».

Россия проиграла Хорватии в 1/4 чемпионата, исход матча решила серия пенальти.

Теги: ЧМ по футболу - 2018 , Дмитрий Медведев
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