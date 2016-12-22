Медведев сказал «огромное спасибо» сборной России за игру на ЧМ-2018

Премьер-министр России Дмитрий Медведев поблагодарил сборную России по футболу за их игру на ЧМ-2018, сообщается на его странице в Facebook.
«Огромное спасибо сборной России за игру на этом чемпионате в России», — написал он.
После матча Медведев спустился в раздевалку к футболистам и лично поблагодарил их, передает «Интерфакс». «Хочу искренне вас поблагодарить за прекрасную игру. Я вам хочу сказать, у меня на футболе никогда таких эмоций не было», — сказал премьер-министр. Он добавил, что сборная подарила «особое настроение» многим российским болельщикам.
Вице-премьер Ольга Голодец заявила, что игрокам удалось показать интересный футбол, отметив, что это лучший результат для российских футболистов, передает «Интерфакс». «Это была достойная игра, мы гордимся нашей командой», — сказала она журналистам после матча.
По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, глава государства следил за матчем Россия — Хорватия и назвал российских футболистов «героями».
Выступление сборной уже оценил глава Чечни Рамзан Кадыров, отметивший, что футболисты устроили «настоящий праздник» для болельщиков. Председатель Счетной палаты Алексей Кудрин заявил, что игроки «достойно сыграли».
Россия проиграла Хорватии в 1/4 чемпионата, исход матча решила серия пенальти.