Кудрин назвал достойной игру сборной России в матче с Хорватией
ЧМ-2018, 00:16
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Кудрин назвал достойной игру сборной России в матче с Хорватией
Председатель Счетной палаты России Алексей Кудрин заявил, что сборная России достойно сыграла в матче 1/4 чемпионата мира по футболу против Хорватии, об этом он написал на своей странице в Twitter.
«Достойно сыграли», - поделился впечатлениями Кудрин.
Ранее российских футболистов поблагодарил глава Чечни Рамзан Кадыров, заявивший, что они устроили для болельщиков «настоящий праздник».
Россияне уступили Хорватии в четвертьфинале. Основное и добавленное время матча завершились ничьей, в серии пенальти хорваты обошли россиян и вышли в полуфинал.