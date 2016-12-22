Кадыров поблагодарил сборную России за «настоящий праздник» на ЧМ

Глава Чечни Рамзан Кадыров поблагодарил сборную России, проигравшую в матче в Хорватией в 1/4 чемпионата мира, отметив, что футболисты устроили для болельщиков настоящий праздник, написал он на своем канале в Telegram.

«Сегодня повезло Хорватии... Но мы гордимся сборной России! Ребята доказали, что умеют играть! Устроили миллионам болельщиков настоящий праздник, дошли до четвертьфинала!», — заявил Кадыров.

Глава Чечни отметил, что футболистов ждут новые матчи и чемпионаты. «Спасибо, ребята, спасибо, Станислав Саламович! Не отчаивайтесь!!! Мы с вами, с вами вся Россия!», — написал он.

Россия уступила Хорватии в четвертьфинале мундиаля. Основное и добавленное время закончилось ничьей, в серии пенальти хорватам удалось обыграть россиян.