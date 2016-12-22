Посольство рассказало россиянам об угрозе быть облитыми водой в Армении

В воскресенье, 8 июля, в Армении отмечают праздник Вардавар во время которого прохожие обливают друг-друга водой, россиянам, которым такие действия не нравятся, стоит оставаться дома, говорится в сообщении на странице российского посольства в Facebook.

«Вардавар — это самый большой летний праздник, переросший в шумную детскую игру в поливалки», - рассказали в дипмиссии. Там порекомендовали тем, кто не хочет быть облитым, «оставаться в этот день в помещениях или укрывать документы, деньги и другие важные вещи в водонепроницаемые пакеты».

В посольстве отметили, что праздник носит «позитивный характер» и не предполагает конфликтной реакции на «проявленные действия».

Вардавар – армянский праздник в честь Преображения Господня, его отмечают спустя 14 недель после Пасхи.