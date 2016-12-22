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Посол Украины в Вене осудил описание «прелестей» Крыма в местной газете
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Посол Украины в Вене осудил описание «прелестей» Крыма в местной газете
Украинский кризис, 20:31
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Посол Украины в Вене осудил описание «прелестей» Крыма в местной газете

Описание Ялты в статье издания Die Presse — «послание из параллельной реальности», заявил посол Украины в Вене Александр Щерба. Об этом дипломат написал на своей странице в Facebook.

Щерба в посте, озаглавленном «Послание из параллельной реальности», пожаловался что, описывая «туристические прелести оккупированного Крыма» в статье «Ялта: любимое место отдыха зажиточных россиян», издание не упомянуло, как на полуострове ​«развивают мрачное полицейское государство, и как каждый день там задерживают крымских татар, и как кинорежиссер и диссидент Олег Сенцов был там осужден на 20 лет, и как аннексия Крыма фактически решила кровавую войну на Востоке Европы».«Да, содержание статьи верно, но месседж в корне неверен», — отметил Щерба.

Он добавил, что в год, когда Австрия вспоминает годовщину аншлюса (насильственного присоединения к нацистской Германии в 1938 году), «писать о Крыме в соблазнительных тонах, не говоря об уголовном наказании и возможном запрете на въезд в Украину, которые влечет за собой въезд в Крым через российскую территорию, — не просто ошибочно, но и безответственно».

«Да, мы очень рады за «состоятельных россиян». Да, море там действительно теплое. Да, кипарисы и акации там действительно красивые. Да, Pelmeni (так на самом деле пишется это слово) там вкусные. И да, Крым — это действительно хорошее место, которое раньше стоило путешествия. Раньше, но не сейчас»,​ — заключил посол Украины в Австрии.

Крым вошел в состав России в марте 2014 года по итогам референдума, который Москва считает легитимный. Киев не признал голосования и называет события марта 2014 года «аннексией», а сам полуостров — «оккупированным». Большая часть международного сообщества не признала присоединения Крыма, а западные страны ввели против него санкции. Так, в середине июня ЕС продлил еще на один год запрет для европейцев покупать и продавать недвижимость в Крыму, продавать европейские и покупать крымские товары, вкладывать инвестиции в крымскую экономику, быть причастным к организации транспортного сообщения с ним и развития туризма, а также и въезжать на территорию полуострова.

Теги: Ялта , Австрия , Украина , Крым
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