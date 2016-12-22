Появилось видео с места крушения МиГ-21 в Румынии

В интернете появилось видео с места падения МиГ-21 ВВС Румынии. Запись опубликована Obiectiv Ialomița.

Видео: Obiectiv Ialomița / YouTube

На записи видно, как с места падения самолета идут клубы черного дыма. Румынский МиГ-21 Lancer (модификация советского МиГ-21, поступавшая в войска с 1996 года) разбился во время показательного полета. Это произошло в рамках Дня открытых дверей на авиабазе ​близ Фетешти на юго-востоке страны. 36-летний пилот погиб. Он смог увести падающую машину от скопления зрителей. Военная прокуратура начала уголовное дело по факту падения самолета.

В Румынии по состоянию на 2016 год состояли на вооружении десять МиГ-21 Lancer A, шесть​ МиГ-21 Lancer B и 20 МиГ-21 Lancer C, модернизированных в 2000-е годы. Параллельно с 2013 года началось постепенное списание этих машин.