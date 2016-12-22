В США в перестрелке с полицией убит бывший баскетболист «Химок»

В перестрелке с полицией погиб бывший игрок баскетбольного клуба «Химки» Тайлер Ханикатт. Об этом сообщает спортивное издание Eurohoops.
О смерти баскетболиста также сообщил другой спортсмен, игрок баскетбольного клуба New Orleans Pelicans Соломон Хилл в своем Twitter.
«Опечален новостями. Рад, что никто больше не пострадал, но, в конце концов, печально. Покойся с миром, мой баскетбольный брат Тайлер Ханикатт», — написал баскетболист.
Смерть баскетболиста подтвердили агентству «РИА Новости» некоторые игроки «Химок», а источник, близкий с ситуацией — обстоятельства смерти спортсмена в перестрелке.
Департамент полиции Лос-Анджелеса в своем Twitter пишет, что забаррикадировавшийся в пригороде мужчина найден спецназом мертвым мертвым после перестрелки. По факту инцидента начато расследование.
Как сообщает АВС, полицейские приехали в Шерман Оакс под Лос-Анджелесом на вызов матери неназванного игрока Национальной баскетбольной ассоциации (NBА), которая заявила, что ее сын действует неадекватно. После прибытия правоохранителей баскетболист, возраст которого оценили в «около 25 лет» открыл по ним огонь и после начавшейся перестрелки забаррикадировался в доме. Из окрестностей здания, в котором заперся спортсмен, эвакуировали 30 человек. К операции подключился спецназ.
Согласно профилю баскетболиста на сайте БК «Химки», Ханикатт начал карьеру в 2009 году, выступая за команду Калифорнийского университета. В 2011-2013 годах он играл за американские Sacramento Kings, Reno Bighorns и Rio Grande Valley Vipers. В 2013-2014 годах Ханикатт выступал за израильский Ironi Nes Ziona, в 2014-2016 году — за российские «Химки». В 2016-2017 году баскетболист играл в турецком Anadolu Efes, а в 2017-2018 годах — вновь в «Химках», контракт с которыми на данный момент у него закончился.