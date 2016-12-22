В жилом доме в Якутии из-за пожара эвакуировали более 40 жильцов
Общество, 18:01
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В жилом доме в Якутии из-за пожара эвакуировали более 40 жильцов
Более 40 человек эвакуировали из жилого дома в поселке Томмот Алданского района Якутии, сообщили в экстренных служба. Об этом сообщает «РИА Новости».
Пожар произошел в двухэтажном двухподъездном 16-квартирном деревянном жилом доме на улице Молодежной в Томмоте. Из здания вывели 41 человека. В числе эвакуированных было восемь детей. О пострадавших не сообщается. Огонь охватил площадь около 300 кв. м. Обстоятельства произошедшего выясняются.
На сайте управления МЧС сообщается, что в Алданском районе произошел пожар, однако детали не приводятся.
В конце мая на фабрике рудоподготовки компании АЛРОСА в городе Удачном в Якутии произошел пожар. Огонь охватил кровлю на площади 60 кв. м. Было эвакуировано около 500 человек.