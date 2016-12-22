ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteКриптоАвтоНедвижимостьСтильСпортОтраслиИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2017Премия РБК СПб 2017C·News
Герои РБКPink
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 63,66 62,67 EUR Нал. 74,78 73,53 USD Бирж. 63,12 -0,13 EUR Бирж. 73,79 +0,13 USD ЦБ. 63,12 -0,14 EUR ЦБ. 73,90 -0,06 EUR/USD 1,17 +0,00 BTC/USD Бирж. 6555,70 -10,70 IMOEX 2345,38 -0,06% RTSI 1173,47 +0,16% Brent 76,99 -1,53% DJIA 24456,48 +0,41% Nasdaq 7688,39 +1,34%
В жилом доме в Якутии из-за пожара эвакуировали более 40 жильцов
Лента новостей
КНДР раскритиковала США за «грабительские» требования по денуклеаризаци 18:28, Политика Появилось видео с места крушения МиГ-21 в Румынии 18:27, Общество Мобильный стритфуд-фестиваль: как на него попасть в вашем городе 18:15, РБК и ГАЗ В жилом доме в Якутии из-за пожара эвакуировали более 40 жильцов 18:01, Общество В Москве приехавшего на ЧМ корреспондента Би-би-си обокрали в такси 17:54, Общество В США в перестрелке с полицией убит бывший баскетболист «Химок» 17:41, Общество Бизнес жмет на газ: на чем может «выехать» ваше дело 17:10, РБК и ГАЗ ЧМ-2018. Четвертьфинал. Швеция — Англия. Онлайн 17:00, Спорт Илон Маск предложил два способа спасти подростков из пещеры в Таиланде 16:47, Общество МиГ-21 разбился в Румынии во время авиашоу 16:21, Общество В Японии произошло землетрясение магнитудой 6 16:08, Общество Как клубы зарабатывают на безумные гонорары футболистов 16:00, РБК и Sony Bravia За июнь в Крым приехали на 38% украинцев больше 15:36, Политика Избирком объяснил отказ в регистрации кандидатов на выборах мэра Москвы 15:21, Политика Игра: на каком чемпионате мира по футболу сломали ворота? 15:11, Спецпроект РБК Спорт СК задержал руководившего тушением пожара в «Зимней вишне» пожарного 15:07, Общество В Москве объявили «желтый» уровень погодной опасности из-за ветра 14:58, Общество Овечкин показал болельщикам на Воробьевых горах Кубок Стэнли 14:36, Общество Московские полицейские задержали ранившего иностранца посетителя бара 14:30, Общество Как бизнесу сократить транспортные расходы на 25% 14:30, РБК и «Шелл» При взрывах в столице Сомали погибли не менее девяти человек 14:23, Общество Ибрагимович поспорил с Бекхэмом на исход матча Швеция — Англия на ЧМ-2018 14:15, Спорт WP узнала о последствиях переговоров Трампа по личному телефону 13:57, Политика В Москве лишенную прав Багдасарян поймали за рулем автомобиля 13:51, Общество По принципу ДНК: что общего у биткоина и нефтяного рынка 13:49, Партнерский материал Президент Хорватии прибыла в Сочи чартерным рейсом 13:42, Общество Бывший капитан сборной Хорватии призвал Россию вернуть долг за Евро-2008 13:23, Спорт Инаугурацию Эрдогана посетят Медведев и Жириновский 13:17, Политика
В жилом доме в Якутии из-за пожара эвакуировали более 40 жильцов
Общество, 18:01
0
В жилом доме в Якутии из-за пожара эвакуировали более 40 жильцов

Более 40 человек эвакуировали из жилого дома в поселке Томмот Алданского района Якутии, сообщили в экстренных служба. Об этом сообщает «РИА Новости».

Пожар произошел в двухэтажном двухподъездном 16-квартирном деревянном жилом доме на улице Молодежной в Томмоте. Из здания вывели 41 человека. В числе эвакуированных было восемь детей. О пострадавших не сообщается. Огонь охватил площадь около 300 кв. м. Обстоятельства произошедшего выясняются.

На сайте управления МЧС сообщается, что в Алданском районе произошел пожар, однако детали не приводятся.

В конце мая на фабрике рудоподготовки компании АЛРОСА в городе Удачном​ в Якутии произошел пожар. Огонь охватил кровлю на площади 60 кв. м. Было эвакуировано около 500 человек.

Теги: Якутия , Пожар , эвакуация
Главное
КНДР раскритиковала США за «грабительские» требования по денуклеаризаци Политика
Материалы по теме
Пожарные потушили пожар в жилом доме в центре Москвы Общество
Площадь пожара в центре Москвы увеличилась в два раза Общество
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2018
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter