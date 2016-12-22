В Японии произошло землетрясение магнитудой 6

У побережья Японии, в префектуре Тиба к востоку от Токио, произошло землетрясение магнитудой 6. Об этом сообщает Японское метеорологическое агентство.

Эпицентр толчков находился в море на глубине 50 км. «Землетрясение не представляет угрозы цунами», — говорится в сообщении.

По данным Геологической службы США, магнитуда составила 5,9, а очаг землетрясения находится в 30 км на юго-восток от Охары.

Как сообщает японский телеканал NHK со ссылкой на представителей властей, толчки ощущались в городе Чонан и в прилегающих местностях. О жертвах и пострадавших не сообщается.

Последнее землетрясение произошло в Японии 18 июня в префектурах Осака, Киото, Хиого, Миэ и Нара. Жертвами стихии стали пять человек, включая одного ребенка, а 378 пострадали. Около 1 тыс. человек были эвакуированы. Из-за сейсмической активности остановилось движение пригородных поездов, значительные повреждения получили жилые дома и объекты инфраструктуры, в частности​ аэропорт в Осаке.