В Иране казнили 8 причастных к двойному теракту в Тегеране членов ИГ
Общество, 10:53
0
В Иране казнили 8 причастных к двойному теракту в Тегеране членов ИГ
В Иране казнили восемь террористов, осужденных за атаку на парламент и мавзолей аятоллы Хомейни, совершенную в июне 2017 года. Об этом сообщает агентство Tasnim.
Казненные состояли в запрещенной в России организации «Исламское государство» (ИГ). В мае суд приговорил шесть их к смертной казни за двойной теракт.
В Тегеране 7 июня 2017 года террористы ворвались в здание парламента и открыли огонь по людям, один из нападавших был убит. Позднее атака была совершена на мавзолей имама Хомейни близ иранской столицы — один из боевиков подорвал себя, еще трое принялись обстреливать людей. Часть нападавших была уничтожена.
В результате атаки погибли 17 человек, еще 46 получили ранения. Ответственность за теракт взяло на себя «Исламское государство».