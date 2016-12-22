Пять человек погибли в ДТП в штате Делавэр

При аварии в штате Делавэр в США погибли пять человек, в том числе четверо детей, еще трое получили ранения. Об этом сообщает ABC.

Авария произошла на трассе № 1 возле города Таунсенд. Семья из шести человек из Нью-Джерси ехала по дороге на микроавтобусе, по неустановленным причинам водитель выехал на встречную полосу и врезался в строительную машину и грузовик. В больницу госпитализировали одного пострадавшего, ехавшего в микроавтобусе и еще троих, находившихся в грузовике. Причины аварии устанавливаются.

В июне в штате Техас пять мигрантов погибли в ДТП при попытке скрыться от американских пограничников. Беженцы ехали на автомобиле Chevy Suburban со скоростью 160 км/ч. Водитель не справился с управлением, автомобиль съехал с дороги и пару раз перевернулся. При этом водителю удалось выжить, его арестовали сотрудники служб нацбезопасности.