Минобороны Италии решило отказаться от закупок истребителей F-35 США

Италия не будет покупать у США истребители-бомбардировщики пятого поколения F-35. Об этом заявила министр обороны Италии Элизабетта Трента в интервью телеканалу La7.

Как отмечает Il Giornale, Трента добавила, что в Минобороны Италии «всегда критиковали программу [по закупке истребителей]», и в ведомстве провели ее «тщательную оценку, учитывающую только национальные интересы».

истребители-бомбардировщики F-35 (Фото: Josh Rosales / U.S. Air Force / Reuters)

При этом, по словам Тренты, отмена контрактов на поставку истребителей предусматривает выплату заводу-производителю Lockheed Martin крупных штрафов со стороны Рима. Вместе с тем, она назвала отказ от закупки американских F-35 «выбором стратегического характера».

В начале июня первые четыре новых истребителя F-35 прибыли из США в Великобританию на базу Мархэм в Норфолке. F-35 являются малозаметными истребителями пятого поколения, боевые машины начали эксплуатировать в США в 2015 году. Существует три вида F-35: для американских ВВС, для морской пехоты ВМС и для американского флота.

Длина истребителей — от 15,57 до 15,67 м., высота — от 4,36 до 4,48 м., размах крыльев — от 10,67 до 13,11 м. Максимальная скорость — 1930 км/ч.

На вооружении истребителя стоят ракеты класса воздух-воздух, крылатые ракеты, корректируемые и кластерные бомбы, а также авиационные бомбы и противотанковые ракеты.