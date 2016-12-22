В Пентагоне анонсировали визит Мэттиса в Хорватию и Норвегию

Министр обороны США Джеймс Мэттис посетит Хорватию и Норвегию после участия в саммите НАТО 11-12 июля. Об этом говорится в сообщении на сайте Пентагона.
На саммите в Брюсселе Мэттис вместе с президентом США Дональдом Трампом и руководителями союзных стран обсудят оборонные возможности Североатлантического альянса, укрепление стратегии сдерживания и усиление роли НАТО в борьбе с терроризмом.
Затем глава Пентагона отправится в Загреб, где встретится с министрами обороны стран-участниц Американо-Адриатической хартии, чтобы усилить поддержку, которую США оказывает в Юго-Восточной Европе. После этого Мэттис поедет в Осло для проведения встречи с министром обороны Норвегии Франком Бакке-Енсоном и главой МИД Ине Эриксен Сёрейде.
Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг отмечал, что на саммит НАТО приглашен президент Украины Петр Порошенко, однако пока формат встречи не определен.