Власти Мексики выдали США предполагаемого преемника наркобарона Коротышки

Американским властям выдали Дамасо Лопеса Нуньеса, считающегося преемником экс-главаря мексиканского наркокартеля «Синалоа» Хоакина Эль Чапо Гусмана. Об этом говорится в сообщении генпрокуратуры Мексики в Twitter.

В городе Сьюдад-Хуарес была произведена экстрадиция Дамасо [Лопеса Нуньеса] властям США в соответствии с заключенным договором об экстрадиции, чтобы он предстал перед судом», — указывается в сообщении.

В США Нуньеса подозревают в совершении множества преступлений, отмечает El Universal. Суд над экстрадированным мексиканцем состоится в сентябре 2018 года в Нью-Йорке.