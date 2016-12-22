Власти Мексики выдали США предполагаемого преемника наркобарона Коротышки
Общество, 00:14
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Власти Мексики выдали США предполагаемого преемника наркобарона Коротышки
Американским властям выдали Дамасо Лопеса Нуньеса, считающегося преемником экс-главаря мексиканского наркокартеля «Синалоа» Хоакина Эль Чапо Гусмана. Об этом говорится в сообщении генпрокуратуры Мексики в Twitter.
В городе Сьюдад-Хуарес была произведена экстрадиция Дамасо [Лопеса Нуньеса] властям США в соответствии с заключенным договором об экстрадиции, чтобы он предстал перед судом», — указывается в сообщении.
В США Нуньеса подозревают в совершении множества преступлений, отмечает El Universal. Суд над экстрадированным мексиканцем состоится в сентябре 2018 года в Нью-Йорке.задержали в январе 2017 года и экстрадировали в США, он был взят под стражу в городе Сьюдад-Хуарес ещк в мае 2016 года. До 2014 года американский Минюст считал Эль Чапо самым могущественным наркобароном в мире. Считается, что именно Гусман контролировал большую часть поставок наркотиков в США. Сам Гусман не признал свою вину.