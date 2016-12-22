Во Флориде задержали осужденного за избиение Рианны певца Криса Брауна

Певец Крис Браун был задержан после концерта в городе Уэст-Палм-Бич во Флориде по подозрению в нападении на мужчину. Об этом сообщает телеканал CNN.

В полиции подозревали, что в апреле 2017 года в ночном клубе города Тампа во Флориде Браун ударил мужчину, который сфотографировал его без разрешения. Представители шерифа округа Палм-Бич отметили, что Брауна отпустили спустя час после ареста под залог в $2 тыс.

В 2016 году Брауна арестовали по подозрению в нападении на женщину с оружием. В доме певца прошел обыск, после чего Брауна отвезли в полицейский участок. По данным Reuters, Браун угрожал оружием женщине, которая находилась в доме певца.

В 2009 году Брауна приговорили к пяти годам лишения свободы условно за избиение певицы Рианны, с которой он тогда встречался.