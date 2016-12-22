Королевский двор Бельгии обрадовался победе сборной в матче с Бразилией

После завершения матча между бельгийскими и бразильскими футбольными сборными власти Бельгии порадовались за национальную команду. Об этом говорится в сообщении Королевского двора Бельгии в Twitter.

«Супер Бельгия! Сколько эмоций! Какая команда! Мы гордимся вами! С нетерпением ждем следующего матча», — указывается в сообщении.

«Великолепный подвиг! Путь в ½ финала!», — указал в своем Twitter премьер-министр Бельгии Шарль Мишель.

Сборная Бельгии победила команду Бразилии со счетом 2:1 в пользу бельгийцев. На 13-й минуте автогол забил бразильский полузащитник Фернандиньо, также на 76-й минуте гол в ворота бельгийцев забил Ренато Аугусто. У сборной Бельгии на 31 минуте голом отличился полузащитник Кевин Де Брёйне. В полуфинале команда Бельгии встретится со сборной Франции.