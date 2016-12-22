Россиянина задержали в Турции по подозрению в краже шуб
Общество, 06 июл, 23:34
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Россиянина задержали в Турции по подозрению в краже шуб
Турецкие власти уведомили российских дипломатов о задержании гражданина России Евгения Сидоренко по подозрению в краже семи шуб. Генконсульство России в Анталье запросило встречу с Сидоренко, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на представителя российской дипмиссии.
Сидоренко задержали в городе Кемер 4 июля, полиция нашла в его гостиничном номере семь шуб на сумму $3500, передавало издание Sabah. Администрация одного из местных магазинов сообщила о краже в полицию. Российского туриста заподозрили в хищении после просмотра полицейскими записей с камер видеонаблюдения магазина.
В мае 2017 года в Анталье задержали российского туриста за кражу в пятизвездочном отеле в городе Манавгат. Россиянин пытался похитить деньги из сейфа в спа-салоне отеля.