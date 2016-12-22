Путин поздравил руководителя ВИА «Самоцветы» с юбилеем

Президент Владимир Путин поздравил руководителя вокально-инструментального ансамбля (ВИА) «Самоцветы» Юрия Маликова с 75-летним юбилеем. Об этом говорится в поздравительной телеграмме, опубликованной на сайте Кремля.

Путин пожелал Маликову и его семье «здоровья, неиссякаемого вдохновения и всего наилучшего», добавив, что юбиляр является «талантливым музыкантом» и «настоящим энтузиастом своего дела».

«Вы вошли в историю отечественной эстрады как создатель и бессменный руководитель одного из первых в нашей стране вокально-инструментальных ансамблей», — указывается в поздравительной телеграмме.

Юрий Маликов в 1965-1969 годах обучался в Московской консерватории по классу контрабаса. В 1971 году создал ансамбль «Самоцветы», в репертуаре которых такие известные песни, как «Мой адрес — Советский Союз», «Вся жизнь впереди» и «Все, что в жизни есть у меня». Маликов является лауреатом премий «Овация» и «Золотой граммофон», награжден орденами Петра Великого I степени и Дружбы. В 2007 году Маликов удостоился звания народного артиста России.