Суд дал экс-главе отдела МВД во Внуково пять лет колонии за взятку

Суд признал бывшего начальника линейного отдела МВД в аэропорту Внуково виновным в получении взятки на сумму более 290 тыс. руб. и приговорил его к пяти годам колонии строгого режима, сообщается на сайте Московской межрегиональной транспортной прокуратуры.
В надзорном ведомстве рассказали, что в 2016 году подсудимый получил в своем кабинете $3,98 тыс. за то, чтобы не препятствовать незаконному ввозу товаров из Турции. Деньги были переданы через посредника.
В ведомстве добавили, что бывшего полицейского также обязали выплатить штраф в размере 7,5 млн руб. Кроме того, его на три года лишили права заниматься деятельностью, связанной с государственной службой. Также был признан виновным посредник полицейского, его приговорили к шести годам колонии общего режима и штрафу 5,5 млн руб.
В марте 2016 года помощник руководителя Московского межрегионального следственного управления на транспорте СК Татьяна Морозова говорила, что дело возбуждено в отношении начальника линейного отдела Игоря Кукушкина и его знакомого Алексея Богданова.
В декабре прошлого года в краснодарском аэропорту был задержан мэр Туапсе Александр Чехов с пакетом, в котором находились 2 млн руб. Позднее он ушел в отставку.