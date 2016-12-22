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Суд в Пензе взыскал с АвтоВАЗа тройную стоимость проржавевшей Lada Granta
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Суд в Пензе взыскал с АвтоВАЗа тройную стоимость проржавевшей Lada Granta
Общество, 20:51
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Суд в Пензе взыскал с АвтоВАЗа тройную стоимость проржавевшей Lada Granta

Октябрьский районный суд Пензы удовлетворил иск местного жителя, требовавшего у АвтоВАЗа вернуть ему деньги за купленный автомобиль Lada Granta, который начал ржаветь до истечения гарантийного срока, говорится в сообщении на сайте суда.

Там рассказали, что мужчина купил машину в 2014 году за 274 тыс. руб. и у автомобиля была гарантия на 38 месяцев или до достижения 100 тыс. км пробега. В июля 2016 года с машины стала облезать краска и проблемную деталь заменил автодилер.

«Но в апреле 2017 года недостаток проявился вновь: в том же месте не только отошла краска, но и проявилась ржавчина. Сервисная организация подтвердила недостаток, но от ремонта истец отказался, потребовав возврата денег за автомобиль», — сообщили в суде.

Представитель АвтоВАЗа заявил, что компания не считает ржавчину существенным недостатком, и назвал недобросовестным пензенца, обратившегося в суд незадолго до истечения гарантийного срока.

В результате суд признал, что у автомобиля есть дефекты, постановил взыскать с АвтоВАЗа 274 тыс. руб. за машину, а также 64 тыс. руб. в качестве разницы между стоимостью автомобиля в момент покупки и в момент разбирательств. Также от изготовителя потребовали выплатить еще 274 тыс. руб. в качестве неустойки за нарушение сроков выплаты первой суммы, 5 тыс. за моральный ущерб и штраф за несоблюдение в добровольном порядке требований потребителя на сумму 309 тыс. руб.

«Таким образом, общая сумма удовлетворенных требований втрое превысила стоимость приобретенного пензенцем автомобиля», — добавили в суде. Там также сообщили, что АвтоВАЗ подал апелляцию.

Теги: Пенза , Lada Granta , АвтоВАЗ
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