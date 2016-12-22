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У британского певца Элвиса Костелло обнаружили рак
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У британского певца Элвиса Костелло обнаружили рак
Общество, 18:06
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У британского певца Элвиса Костелло обнаружили рак

Британский певец и композитор Элвис Костелло отменил концерты в рамках своего европейского тура после того, как врачи диагностировали у него злокачественную опухоль. Об этом он рассказал в заявлении на официальном сайте.

По словам Костелло, рак обнаружили шесть недель назад. Врач заявил, что такие «маленькие, но агрессивные раковые злокачественные опухоли» очень редко можно удалить за одну операцию. После операции певцу рекомендовано от трех до четырех недель отдыха. Из-за этого музыканту пришлось отменить восемь концертов.

Костелло добавил, что в октябре планирует выпустить новые композиции.

Музыканту 63 года, семь его альбомов входили в чарты UK Top 20, при этом вышедший в 1994 году Brutal Youth занимал вторую строчку. В 2003 году Костелло включили в Зал славы рок-н-ролла.

Теги: музыкант , онкологическое заболевание , Великобритания
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