Певец Сергей Пенкин назвал бредом информацию о краже у него ценных вещей

Российский певец Сергей Пенкин опроверг информацию о том, что его ограбили, когда он спал на лавке в центре Москвы, об этом он рассказал РБК.
«Это все бред», — сказал певец. В комментарии телеканалу «360» он добавил, что «ничего такого не было», и назвал информацию об ограблении «глупостью». «Сколько интересного о себе каждый раз слышу», — заявил Пенкин.
Ранее в московском управлении МВД сообщили РБК, что певец обратился в полицию и рассказал, что ночью 1 июля пил в кафе на Кузнецком Мосту, после чего вышел на улицу, где заснул на лавке.
Когда Пенкин проснулся, он обнаружил, что у него пропали золотая цепочка с крестиком и иконкой, золотое кольцо, наручные часы Saint Honore и смартфон iPhone X.
В МВД уточнили, что опросили певца для того, чтобы отправить материалы в ОМВД по Мещанскому району.