Спасатели эвакуировали жильцов из треснувшего дома в центре Петербурга

В Санкт-Петербурге треснули несущие стены жилого дома на улице Зверинская, жильцов эвакуировали, здание укрепили распорками, сообщили РБК в пресс-службе городского ГУ МЧС.
«В 10:25 поступила информация по адресу Зверинская, 20, что в результате проведения ремонтных работ образовались трещины в несущих стенах на втором-третьем этажах», — сказали в пресс-службе.
Всего из дома вывели 25 жильцов, на стены здания установили 20 распорок. В МЧС добавили, что дальнейшие действия определят на заседании комиссии по чрезвычайным ситуациям.
В пресс-службе администрации Петроградского района РБК сообщили, что пока не обладают подробной информацией о ситуации в доме.
«На месте работают представители администрации, сотрудники МЧС, Жилищного комитета Петербурга», — добавили в пресс-службе.
По данным «Фонтанки», дом был построен в 1910 году. В здании не проводились капитальный ремонт и реконструкция.