ФАС утвердила рост оптовых цен на газ «Газпрома» на 3,4%

Правление Федеральной антимонопольной службы (ФАС) проиндексировало оптовые цены на газ, добываемый «Газпромом» и его аффилированными лицами, реализуемый потребителям России, следует из сообщения на сайте антимонопольной службы.

Решение было принято на заседании правления ФАС 3 июля, индексация составит 3,4%. Как заявил заместитель главы ФАС Анатолий Голомолзин, это решение соотносится с политикой «инфляция минус», проводимой ведомством.

Также оно соответствует параметрам прогноза социально-экономического развития страны на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов, одобренного правительством, добавил Голомолзин.

В 2019 году, как напоминает ТАСС, правительство запланировало индексацию оптовых цен на газ на уровне 3,1%, в 2020 году — на 3%. В минувшем году оптовые цены на газ «Газпрома» для населения были проиндексированы на 3,9%.