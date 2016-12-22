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Путин провел перестановки в руководстве СК, МВД и прокуратуры в регионах
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Путин провел перестановки в руководстве СК, МВД и прокуратуры в регионах
Политика, 15:26
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Путин провел перестановки в руководстве СК, МВД и прокуратуры в регионах

Президент Владимир Путин провел кадровые назначения в региональных управлениях МВД, СК и ФСИН. Соответствующий указ опубликован на портале правовой информации.

Генерал-майор полиции Михаил Давыдов назначен начальником главного управления МВД по Пермскому краю, полковник внутренней службы Михаил Киселев — по Камчатскому краю, генерал-майор внутренней службы Андрей Липилин — по Ярославской области. Полковник внутренней службы Александр Князев возглавил управление МВД России по взаимодействию с институтами гражданского общества и СМИ. Генерал-майор внутренней службы Муслим Даххаев занял пост начальника главного управления ФСИН по Ростовской области.

От занимаемой должности освобождены полковник внутренней службы, начальник департамента по материально-техническому и медицинскому обеспечению МВД России Ольга Соленова, а также начальник Главного управления МВД по Воронежской области, генерал-лейтенант полиции Александр Сысоев.

Также Путин назначил прокуроров Нижегородской области, Пермского края и Удмуртии. Генерал-майор юстиции Андрей Потапов назначен главой Следственного управления СКР по Красноярскому краю. Полковник юстиции Сергей Сарапульцев назначен главой Следственного управления СКР по Пермскому краю. Генерал-майор юстиции Сергей Помозов получил должность ​первого заместителя руководителя Московского межрегионального следственного управления на транспорте СКР.

Теги: Владимир Путин , кадровые назначения
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