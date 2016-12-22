Мосгорсуд отправил на пересмотр заявление об УДО хакера Аникеева

Мосгорсуд отправил на пересмотр заявление об условно-досрочном освобождении лидера хакерской группы «Шалтай-Болтай» Владимира Аникеева, которого ранее приговорили к двум годам тюрьмы за нелегальный доступ к компьютерным данным. Об этом сообщили РБК в пресс-службе Мосгорсуда.
«Жалоба защиты Аникеева удовлетворена, заявление Аникеева об УДО отправлено на новое рассмотрение в апелляционную инстанцию Мосгорсуда», — заявили в пресс-службе.
Ранее суд оставил в силе решение Лефортовского суда отказать в УДО Аникееву. Сторона защиты просила о замене оставшегося срока штрафом до 500 тыс руб., однако Лефортовский суд ходатайство отклонил.
Срок тюремного заключения Аникеева истекает 7 ноября. В июле 2017 он был приговорен к двум годам лишения свободы за совершенное преступление по ст. 272 УК «неправомерный доступ к охраняемой законом информации».
По данным следствия, Аникеев вместе с другими членами группы взламывали электронную почту и телефоны чиновников и бизнесменов, после чего продавали полученную информацию.