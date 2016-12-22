В Германии умер ведущий «Радио Свобода» и писатель Олег Юрьев

Олег Юрьев (Фото: duisburg.de)

В Германии в возрасте 58 лет умер Олег Юрьев — один из ведущих программы «Поверх барьеров» на «Радио Свобода», сообщил РБК его друг — поэт и переводчик Валерий Шубинский.

«Это произошло вчера вечером после долгой продолжительной болезни. Я с ним дружил в течение 37 лет. Это очень большое и печальное событие в истории литературы, потому что это крупнейший современный поэт, прозаик и драматург. Для меня это еще и личное горе, потому что это мой друг и человек, с которым мы всю жизнь по мере сил делали одно дело», — рассказал Шубинский.

Он добавил, что Юрьев умер во Франкфурте и, вероятно, «похороны будут там же».

Юрьев родился в Ленинграде 28 июля 1959 года. Окончил Ленинградский финансово-экономический институт. Куратор литературной группы «Камера хранения». Начал писать стихи в 1970-е годы, прозу и пьесы — в 1980-е. Печатался в журналах «Сумерки», «Вестник новой литературы», «Звезда», «Знамя», «Октябрь», «Новое литературное обозрение». Был одним из ведущих авторов литературной программы «Поверх барьеров» на «Радио Свобода». В 1991 году эмигрировал с семьей в Германию. В конце 2000-х годов вел курс по истории русской поэзии XX века в Иллинойском университете в Урбане-Шампейне.