Путин поздравил Тамару Синявскую с юбилеем

Президент Владимир Путин поздравил оперную певицу, народную артистку СССР Тамару Синявскую с 75-летием. Текст телеграммы опубликован на сайте Кремля.

«Ваша насыщенная яркими, незабываемыми событиями и блистательными триумфами биография вызывает искреннее восхищение. Вас по праву считают выдающейся исполнительницей оперных партий, подлинной звездой отечественной и мировой сцены», — отметил Путин.

Президент также выразил благодарность Синявской за сохранение памяти и творческого наследия Муслима Магомаева.

Синявская родилась в Москве в 1943 году. С 1965 по 2002 год выступала в Большом театре. Была замужем за народным артистом СССР, певцом Муслимом Магомаевым (1942–2008). В 1982 году Синявской было присуждено звание народной артистки СССР.