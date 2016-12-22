Побывавший дважды на МКС Сергей Рязанский покинет отряд космонавтов

Инструктор, космонавт и испытатель Сергей Рязанский, дважды побывавший на Международной космической станции, покинет отряд космонавтов 16 июля. Об этом сообщается на сайте Центра подготовки космонавтов (ЦПК) имени Гагарина.

В сообщении говорится, что через десять дней учреждение прекратит трудовой договор с космонавтом «в связи с его переходом на другую работу».

Отмечается, что с 2015 года Рязанский совмещал свою деятельность в ЦПК с руководством детско-юношеской организацией «Российское движение школьников». После второго полета на МКС и прохождения курса реабилитации он принял решение завершить свою карьеру космонавта и сконцентрироваться на работе в организации.

«При этом не исключается возможность возвращения космонавта в ЦПК для возобновления подготовки по новым космическим программам», — подчеркнули в Центре подготовки космонавтов.

Сергей Рязанский совершил два полета на МКС. Первый полет — с 26 сентября 2013 года по 11 марта 2014 года в качестве бортинженера ТК «Союз ТМА-10М», второй полет — с 28 июля по 14 декабря 2017 года в качестве бортинженера экспедиции МКС-52, командира экспедиции МКС-53 и командира экипажа ТПК «Союз МС-05». Космонавт четыре раза выходил в открытый космос. Общее время налета Сергея Рязанского составило около 305 суток.