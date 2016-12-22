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В Польше при крушении МиГ-29 погиб военный пилот
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В Польше при крушении МиГ-29 погиб военный пилот
Общество, 10:35
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В Польше при крушении МиГ-29 погиб военный пилот

Истребитель МиГ-29 ВВС Польши разбился в ночь на 6 июля в окрестностях города Пасленк. Об этом сообщается на сайте Министерства обороны Польши.

«Пилот катапультировался в районе населенного пункта Сакувко. Военный самолет был найден примерно в 500 м от зданий. После 02:30 (03:30 мск) врач скорой помощи подтвердил смерть пилота», — говорится в сообщении.

Видео: tvn24.pl

Отмечается, что обстоятельства крушения МиГ-29 устанавливает Государственная комиссия по расследованию авиационных происшествий. Семью пилота оповестили о его гибели, им оказывается психологическая поддержка.

В ведомстве добавили, что погибший военный летчик налетал более 850 часов, из которых 600 — на МиГ-29. Он неоднократно принимал участие в национальных и международных учениях.


 

Теги: Польша , МиГ-29 , Крушение , ВВС , гибель , пилот
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