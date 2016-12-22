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Бразильский министр ушел в отставку из-за подозрений в мошенничестве
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Бразильский министр ушел в отставку из-за подозрений в мошенничестве
Политика, 09:11
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Бразильский министр ушел в отставку из-за подозрений в мошенничестве

Министр труда Бразилии Элтон Емура ​в четверг подал в отставку на фоне скандала с мошенничеством в системе регистрации профсоюзов. Об этом сообщает Globo, которая ознакомилась заявлением об отставке, которое министр направил президенту страну Мишелу Темеру.

По данным издания, Емура ранее был временно отстранен от должности по решению Федерального Верховного суда Бразилии. Отмечается, что в настоящий момент полиция расследует дело о мошенничестве при регистрации профсоюзов, которая находится в ведении Министерства труда.

Под подозрением оказалась группа чиновников, в том числе и Емура. По словам Globo, министра уже вызывали на допрос в штаб-квартиру федеральной полиции Бразилии, однако на вопросы следователей он отказался отвечать.

В заявлении об отставке Емура отрицает причастность к противоправным действиям. «Я никогда не был связан с какой-либо незаконной организацией и не совершал неправомерные действия, пребывая на посту министра труда», — написал он.

Теги: Министр , Бразилия , отставка , мошенничество , подозрение
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