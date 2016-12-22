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Зятя президента Грузии ранили при стрельбе в Тбилиси
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Зятя президента Грузии ранили при стрельбе в Тбилиси
Общество, 08:26
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Зятя президента Грузии ранили при стрельбе в Тбилиси

В Тбилиси в ночь на 6 июля произошло вооруженное нападение на зятя президента Грузии Миндию Гогочури. Он госпитализирован с тремя пулевыми ранениями, передает телеканал «Рустави 2».

По данным телеканала, Гогочури уже прооперировали.

Как сообщает телеканал Imedi, в связи с инцидентом полиция начала следствие по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». В настоящий момент сотрудники правоохранительных органов пытаются установить личность нападавшего.

В середине января 2017 года Гогочури и его друг получили ранения в ходе стрельбы на улице Баланчивадзе в Тбилиси.

Теги: зять , президент Грузии , стрельба , ранение
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