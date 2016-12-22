Минобороны назвало число дронов в российской армии

На вооружении российской армии в данный момент состоит более 1900 беспилотных летательных аппаратов, заявил ​начальник Управления строительства и развития системы применения беспилотных летательных аппаратов Гештаба генерал-майор Александр Новиков газете «Красная звезда».

По его словам, с 2013 года, когда было создано возглавляемое им управление, в каждом из военных округов были созданы части и соединения беспилотной авиации. Новиков подчеркнул, что только в Сирии дроны налетали за 23 тыс. вылетов 140 тыс часов, помогая применять высокоточное оружие. «Благодаря опыту применения повышаются возможности подразделений беспилотной авиации Вооружённых Сил. В ближайшее время они значительно увеличатся, расширится спектр задач, решаемых с использованием беспилотников», — пообещан начальник управления по дронам при Генштабе.

В феврале в Минобороны заявили о начале разработки тяжелого сверхзвукового стратегического беспилотника. Он должен будет выполнять полеты на малой высоте в автоматическом режиме и поражать как стационарные, так и мобильные цели в оперативной стратегической глубине.