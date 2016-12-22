СМИ рассказали о секрете успеха вратаря Англии в пенальти с Колумбией

Вратарь сборной Англии Джордан Пикфорд перед пенальти во время игры с колумбийцами получил бутылку, на которой была написана информация об ударах игроков сборной Колумбии. Об этом сообщает Sky Sports со ссылкой на свои источники.

На переданной ему бутылке с водой было обозначено, в какие углы обычно бьют его соперники. Единственным, чей удар пришелся не туда, куда ожидал Пикфонд, оказался Радамель Фалькао.

Матч ​1/8 финала ЧМ-2018 между Англией и Колумбией закончился ничьей (1:1,), в дополнительное время не было забито ни одного гола. Исход игры решился в серии пенальти, где Англия победила 4:3 благодаря тому, что Пикфорд отбил удар Карлоса Бакки левой рукой.