Американец в Москве получил 11 лет колонии за выращивание марихуаны

Дорогомиловский районный суд Москвы приговорил к 11 годам колонии 57-летнего гражданина США за выращивание наркосодержащего растения. Об этом говорится в сообщении столичной прокуратуры.

Американец Томас Ствалли вырастил 29 кустов конопли у себя по месту проживания и сбывал полученные после обработки растений наркотические вещества. У него изъяли 1,5 кг наркотиков на основе конопли, признав виновным по ч. 3 ст. 30 п. «г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ (покушение на незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере) и ч. 1 ст. 231 УК РФ (незаконное культивирование растений, содержащих наркотические средства, в крупном размере). Ствалии приговорили к 11 годам колонии строгого режима и штрафу в 150 тыс. руб.

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