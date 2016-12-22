Пожарные потушили пожар в жилом доме в центре Москвы

Пожарные ликвидировали огонь в четырехэтажном жилом доме в Замоскворечье, Об этом говорится в сообщении ГУ МЧС по Москве.

Пламя было локализовано около 0:45, открытое горение ликвидировано к 1:07, а полностью пожар был потушен к 2:00 6 июля.

Сигнал о пожаре в жилом четырехэтажном доме на Пятницкой улице в центре Москвы поступил в экстренные службы в 22:36 минут. Очаг находился в квартире на третьем этаже. Вскоре огонь распространился на площадь 400 кв м., загорелась кровля здания. Из трех этажей дома было эвакуировано 20 жильцов, двое человек спасены с четвертого этажа. О пострадавших не сообщалось.

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