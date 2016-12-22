Пожарные ликвидировали открытое горение в жилом доме в центре Москвы

Открытое горение в четырехэтажном жилом доме в московском районе Замоскворечье ликвидирован, заявили в пресс-службе правление МЧС по столице. Об этом «РИА Новости»

Возгорание было локализовано к 0:45.

Ранее стало известно, что площадь возгорания достигла 400 кв.м.

Пожар в четырехэтажном жилом доме на улице пятницкой в центре Москвы начался вечером 5 июля в одной из квартир на третьем этаже. Огонь охватил до 400 кв. м. и перекинулся на кровлю. Из трех этажей здания было эвакуировано 20 человек, двое были спасены пожарными с четвертого этажа. Движение по Пятницкой улице было перекрыто. О пострадавших не сообщалось.