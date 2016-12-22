Площадь пожара в центре Москвы увеличилась в два раза

Площадь пожара в жилом доме в Замоскворечье выросла до 400 кв м. Об этом сообщает управление МЧС по Москве

Пожарные также спасли двух человек с четвертого этажа. Кроме того, из-за пожара перекрыто движение по Пятницкой улице. Об этом говорится в Twitter пресс-службы Московского транспорта.

Ранее сообщалось, что площадь возгорания составила 200 кв м.

​О пожаре в центре Москвы в районе Замоскворечье стало известно в ночь на 6 июня. По предварительным сведениям, очаг возгорания находился на третьем этаже, затем огонь перекинулся на кровлю и распространился по ней. Из здания было эвакуировано около 20 человек.