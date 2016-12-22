В центре Праги эвакуировали 500 человек из-за утечки газа

В центре Праги около Староместской площади произошла утечка газа из газопровода. Пожарные эвакуировали 500 человек, живущих рядом с местом утечки, сообщает радиостанция Český rozhlas.

Глава пражских пожарных Роман Глиновски сказал, что его сотрудники зафиксировали большую концентрацию газа. На месте утечки работают около 30-40 пожарных, говорится в сообщении. Район оцеплен.

Глиновски также сказал, что давление газа в газопроводе постепенно падает.

Полиция Чехии в своем Twitter сообщила о «массивной утечке» на улице Мастна, движение транспорта по соседним уровням прекращено.