В центре Праги эвакуировали 500 человек из-за утечки газа
Общество, 05 июл, 23:25
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В центре Праги эвакуировали 500 человек из-за утечки газа
В центре Праги около Староместской площади произошла утечка газа из газопровода. Пожарные эвакуировали 500 человек, живущих рядом с местом утечки, сообщает радиостанция Český rozhlas.
Глава пражских пожарных Роман Глиновски сказал, что его сотрудники зафиксировали большую концентрацию газа. На месте утечки работают около 30-40 пожарных, говорится в сообщении. Район оцеплен.
Глиновски также сказал, что давление газа в газопроводе постепенно падает.
Полиция Чехии в своем Twitter сообщила о «массивной утечке» на улице Мастна, движение транспорта по соседним уровням прекращено.В апреле 2013 года из-за утечки газа произошел взрыв на Театральной улице в Праге, пострадали более 30 человек.