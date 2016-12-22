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Разлившему жидкость в аэропорту Тбилисси россиянину предъявили обвинение
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Разлившему жидкость в аэропорту Тбилисси россиянину предъявили обвинение
Общество, 00:02
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Разлившему жидкость в аэропорту Тбилисси россиянину предъявили обвинение

Россиянину, разлившему ядовитую жидкость в аэропорту Тбилиси, предъявили обвинение в умышленном причинении вреда здоровью общеопасным способом, прокуратура просит суд поместить его под стражу, заявила прокурор Майя Силагадзе, передает грузинское новостное агентство GHN.

По ее словам, мотивом россиянина была месть, он хотел навредить своему знакомому, работающей в аэропорту. В результате контакта с жидкостью пострадали сотрудники аэропорта, большая часть из них, по ее словам, уже выписана из больницы.

Грузинский «Первый канал» также опубликовал фотографии из зала суда, на которых запечатлен россиянин.

Фото: «Первый канал» Грузии

В среду, 4 июля, Министерство госбезопасности Грузии сообщило о задержании гражданина России после того, как он разлил ядовитую жидкость в аэропорту Тбилиси.

Отмечается, что расследование инцидента ведет департамент контрразведки при МГБ.

В аэропорту грузинскому «Первому каналу» рассказали, что в результате инцидента пострадали четыре сотрудника аэропорта. Пассажиры не пострадали.

Теги: Грузия , задержан россиянин
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