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Умер телеведущий RT America Эдвард Шульц
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Умер телеведущий RT America Эдвард Шульц
Общество, 21:33
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Умер телеведущий RT America Эдвард Шульц
Эдвард Шульц (Фото: RT на русском / YouTube)

Умер ведущий RT America Эдвард Шульц, сообщила в своем аккаунте в Twitter главный редактор RT Маргарита Симоньян.

«У нас на канале огромная, невосполнимая потеря. Внезапно, во сне, ушел из жизни наш блистательный ведущий, один из лучших тележурналистов Америки, честнейший, порядочнейший человек, настоящая глыба, Эд Шульц», — написала Симоньян. Она отметила, что коллеги шокированы этой новостью.

Телеканал RT America отмечает, что Шульц умер в своем доме в Вашингтоне в возрасте 64 лет.

«Когда началась кампания против RT America и канал был вынужден зарегистрироваться в качестве иностранного агента, Эд подал пример для всех нас, сказав: «Пусть они называют меня кем хотят, я буду говорить правду, несмотря ни на что», — рассказала Симоньян американскому отделению RT.

Новостной директор RT America Михаил Солодовников отметил, что Шульц был ему другом, никогда не сдавался. Он рассказал, что в их личных разговорах он всегда звал его гладиатором.

Эдвард Шульц является одним из самых известных журналистов США. С 2009 по 2015 год он был телеведущим на американском канале MSNBC, а в январе 2016-го пришел в RT America. Шульц освещал темы политики и спорта. Передача, которую он вел, называлась «Новости с Эдом Шульцем».

Теги: RT America , телеведущий
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